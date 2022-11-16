Грошова допомога від міжнародних донорів на деокупованих територіях

19 листопада 2022, 17:00

Станом на 15 листопада поточного року на деокупованих територіях від міжнародних донорів грошову допомогу отримали більше 48 тисяч осіб на загальну суму понад 65 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу у столиці повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Ми вважаємо, що нашим людям, які пережили окупацію потрібно допомогти готівкою. Люди мають отримати в руки готівку, щоб самим обрати, що їм потрібно найбільше. Бо, якщо ми будем систематично привозити лише, до прикладу, гуманітарні набори у вигляді продуктів харчування, то у людей буде просто збільшуватись кількість продуктів харчування, а не буде вистачати ліків, або не буде вистачати одягу, або ще чогось, щоб вони хотіли і могли собі купити, якби мали гроші», – зазначила вона.

Верещук повідомила, що міністерство звернулось до міжнародних партнерів, зокрема Український Комітет Червоного Хреста допомагає людям на деокупованих територіях отримувати готівку.

«1 200 гривень, це була перша програма, яку отримують люди на Харківщині, на Донеччині, а тепер уже й на Херсонщині», – додала міністерка.

За її словами наразі для отримання грошової допомоги готують списки у Миколаївській області.

«Наступного тижня уже розпочнемо і там», – повідомила Верещук.

Також міністерка розповіла, що наступна програма реалізовуватиметься за домовленостями з Міжнародною організацією з міграції (МOM).

«Теж почула нас. 2 200 гривень люди отримують на Харківщині, також на Донеччині та на Херсонщині, але не в місті Херсон поки що, спочатку область (ред.). Тобто 1 200 отримали і пішла інша хвиля», – пояснила віце-прем’єр-міністерка.

А також вона додала, що наразі є третя організація (УВКБ ООН), яка погодилась виплачувати гроші.

«Вони погодились й розпочнемо як раз з Херсону, бо розуміємо, що треба дуже швидко допомогти. Вони погодились по 2 200 гривень, але кажуть що готові платити 3 місяці», – повідомила Верещук.

Підсумовуючи міністерка з питань реінтеграції зазначила, що люди, які пережили окупацію, мають знати, що окрім інших видів соціальної допомоги, яку надає держава щомісяця вони зможуть отримати ще додаткові гроші і це допоможе їм пережити зиму.