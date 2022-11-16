Уряд готується до всіх можливих сценаріїв через атаки на енергосистему України

20 листопада 2022, 17:00

Кабінет Міністрів України готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на українську енергосистему, зокрема активізує імпорт енергогенеруючих засобів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

«Українська енергосистема зазнає нових атак. Тому Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Активізуємо імпорт енергогенеруючих засобів. Кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок», – написав Шмигаль.

Він також заявив, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів. Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення України.

Також Уряд ухвалив рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси буде спрямовано на соціальне забезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу.

Прем’єр-міністр поінформував, що Уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення звільненої Херсонщини. За його словами, це буде початок відбудови регіону. Насамперед, ідеться про критичні потреби жителів області: доступ до світла, води, тепла, зв’язку, медицини. Також жителі Херсонщини отримують пенсії, які нараховували їм, коли на території регіону перебували російські загарбники.

Шмигаль нагадав, що цього тижня ухвалено перший вирок Гаазького суду вбивцям пасажирів малазійського боїнга рейсу MH17 та засуджено виконавців.

«Рано чи пізно покарані будуть усі, хто віддавав накази. Так само покарання наздожене воєнних злочинців, які чинять звірства в Україні сьогодні», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Також цього тижня відбувся Київський міжнародний економічний форум. Зокрема, на форумі обговорили з бізнесом ключові питання: за рахунок чого Україна вистояла, що дозволить перемогти та ключові вектори майбутнього повоєнного розвитку.