Район Сватового є найвразливішою ділянкою оборони армії рф – розвідка Британії

21 листопада 2022, 13:49

Наразі район міста Сватове на Луганщині є найвразливішим оперативним флангом російських сил, тому вони, ймовірно, розглядатимуть збереження контролю над містом як пріоритет.

Про це йдеться у зведенні, опублікованому в понеділок Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначається, протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо напрямку Сватового в Луганській області на північному сході України.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами, йдеться у зведенні.

«Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро, район Сватового тепер, ймовірно, є найбільш вразливим оперативним флангом російських військ», - вважають у розвідці Британії.

Окрім того, у британській розвідці вважають, що, ймовірно, військово-політичне командування рф розглядатиме збереження контролю над Сватовим як пріоритет.

Однак командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити наступальні операції південніше Донецька.

Як оборонна, так і наступальна спроможність росії продовжують стримуватися гострим браком боєприпасів і кваліфікованого персоналу, констатують у британській розвідці.

Як повідомляв Укрінформ, британська розвідка вважає відступ російських окупаційних військ із правобережжя Херсонщини набагато організованішим, ніж в інших випадках, що може свідчити про краще командування.