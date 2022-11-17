21 листопада 2022, 18:00

Орден «Золота Зірка» від Глави держави отримав капітан, під керівництвом якого військові за місяць відбили понад 10 спроб наступу росіян в районі Білогорівки.

Як повідомляє Луганська ОВА у Телеграмі, з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Зокрема, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, Глава держави вручив орден «Золота Зірка» капітану Денису Макаровському, під командуванням якого розвідувальні групи забезпечували якісне проведення наземної та аеророзвідки, неодноразово завдавали значних втрат живій силі й техніці противника, зокрема завдяки навичкам і досвіду капітана.

«Військові під керівництвом Дениса Макаровського брали участь у знищенні підрозділу ворожого центру підготовки біля села Долина на Донеччині, відбитті атаки на Лозову, у боях за звільнення Лимана. У жовтні вони відбили понад 10 спроб наступу противника в районі Білогорівки Луганської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що «Золоту Зірку» вручено й матері загиблого Героя України сержанта Олега Мороза, який 24 лютого 2022 року зупинив просування ворожих сил біля населеного пункту Щастя.

«Ризикуючи своїм життям, воїн під щільним обстрілом вивів на середину мосту через річку Сіверський Донець автомобіль із великою кількістю вибухівки та підірвав його. Знищення мосту не дало противнику змоги захопити місто й прорвати лінію фронту. 10 червня 2022 року сержант Олег Мороз загинув у бою під Слов’янськом», – пише Луганська ОВА.