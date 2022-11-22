Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго» в Телеграмі.
«Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання. Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово», – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Аби тримати баланс у системі, диспетчерський центр Укренерго вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби.
Наголошується, що обсяг наявних у системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та м. Києві.
Як повідомлялося раніше, Укренерго розраховує, що через 1-2 доби можливе повернення до планових графіків відключень електроенергії замість аварійних.
Ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі.