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Суспільство / Події / Регіональні
26 листопада 2022, 03:00

Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» в Телеграмі.

«Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання. Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Аби тримати баланс у системі, диспетчерський центр Укренерго вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби.

Наголошується, що обсяг наявних у системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та м. Києві.

Як повідомлялося раніше, Укренерго розраховує, що через 1-2 доби можливе повернення до планових графіків відключень електроенергії замість аварійних.

Ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі.

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