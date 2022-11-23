У Маріуполі загарбники зносять будинки в історичній частині міста

27 листопада 2022, 18:00

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 – знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття», – написав Андрющенко.

Він додав, що зараз Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилося живим лише в містянах, але абсолютно мертвим в архітектурі і реальності.

Як повідомлялось раніше, у Маріуполі загарбники масово зносять житлові будинки, вже знищено понад 50 тисяч квартир. У тимчасово захопленому місті потребують негайного переселення не менш 40 тисяч людей. Через системний демонтаж житла вони просто опиняються на вулиці. Окрім того, в Маріуполі вже налічується 28 тис. цивільних загарбників, які мають десь жити. До кінця 2023 року їх кількість, за планами росіян, має збільшитись до 50-60 тисяч (без сімей), а загалом – до 100-120 тис. разом з родинами.

Нагадаємо, що агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів.