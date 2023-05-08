Довга комендантська година у Херсоні: виявили схрон зброї та затримали двох коригувальників вогню

10 травня 2023, 18:08

Під час комендантської години, що тривала у Херсоні з 20 години 5 травня до 6 години ранку 8 травня, у Херсоні затримали двох коригувальників ворожого вогню.

Як передає Укрінформ, про повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформуючи про контрдиверсійні заходи, що проводилися у Херсоні з 5 по 8 травня.

«Найголовніше, правоохоронці затримали двох коригувальників ворожого артилерійського вогню», - сказав Прокудін.

Загалом у межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, з незаконного обігу вилучені зброя та боєприпаси, затримано двох осіб, що перебували у розшуку.

Також, за словами начальника ОВА, загалом за час проведення заходів перевірені понад 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів. Виявили 253 порушників комендантської години, а також вилучили чотири мобільні телефони, які обліковувалися викраденими.

Крім цього, як зазначив начальник ОВА, на кладовищі виявлений схрон зброї, з незаконного обігу вилучені автоматична зброя, пістолети, гранати, тротилові шашки.

Прокудін розповів, що під час заходів проведені чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. У ході цих обшуків виявили та вилучили прапори рф, георгіївські стрічки, зброю, документацію, зокрема, списки працівників окупаційної поліції. Також виявили викрадену побутову техніку, яка належить Херсонському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Прокудін подякував херсонцям за розуміння та сприяння правоохоронним органам.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні з 20 години 5 травня розпочалася комендантська година, яка тривала до 6 години ранку 8 травня. Протягом цих 58 годин було заборонено пересуватися та знаходитися на вулицях, також місто було закрите на вʼїзд та виїзд.

Запровадження у Херсоні з 5 травня комендантської години на понад дві доби в облраді пояснили необхідністю проведення стабілізаційних заходів.