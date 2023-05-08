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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
10 травня 2023, 18:27

путін наказав призвати запасників на військові збори

Президент росії володимир путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний портал правової інформації.

«Уряду російської федерації та органам виконавчої влади суб'єктів рф забезпечити виконання заходів, пов'язаних із призовом громадян рф, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів», – йдеться в указі.

Тих, хто перебуває в запасі, призивають на збори у збройних силах, військах нацгвардії, органах держохорони та органах федеральної служби безпеки.

Два пункти указу мають гриф «для службового користування». При цьому в публічній частині немає даних про терміни зборів та про кількість людей, яких призивають.

Також російські ЗМІ зазначають, що військові збори є щорічним заходом.

Як повідомлялося, 1 квітня у росії розпочався весняний призов на строкову військову службу. До військ, за указом, має бути направлено 147 тис. новобранців. 15 квітня у російському Генштабі заявили, що весняний призов відбувається у плановому порядку і завершиться 15 липня.

Укрінформ
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