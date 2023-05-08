Загарбники планують «евакуювати» понад 3 000 працівників ЗАЕС та їхніх рідних

10 травня 2023, 18:51

Загарбники ведуть підготовку до «евакуації» з Енергодара близько 2,7 тисячі працівників Запорізької АЕС і їхні сім'ї.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до «евакуації» з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3 100 людей. Йдеться про вивезення 2 700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин», – зазначили у компанії.

У НАЕК нагадали, що працівникам ЗАЕС заборонили виїзд із міста майже від початку окупації.

Водночас, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодара до Ростовської області рф вже вивезли частину сімей запорізьких атомників.

"Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються «евакуювати». І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - наголошують в Енергоатомі.

Водночас у компанії заявили, що вживають усіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

«Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодара та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки», – наголосили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання спільно з НАЕК «Енергоатом» напрацьовує можливі алгоритми дій щодо забезпечення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС після її деокупації.