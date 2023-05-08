Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
10 травня 2023, 19:29

У Кадіївці прилетіло в російську базу

Сьогодні у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області були прильоти. Постраждала 9-поверхівка, можливо, є загиблі.

Деталі стали відомі з Telegram-каналу "Східний", а місцеві пабліки опублікували відео з наслідками прильоту, передає Час Пік.

Як зазначає автор повідомлення, потрапило в готель "Донбас". У тій його частині, що вціліла знаходилось місце дислокації росіян. Окупанти повідомляли про потрапляння в житловий 9-поверховий будинок. Готель знаходиться прямо біля житлової будівлі, тому мешканці, що там проживали, завжди були в зоні ризику.

"Кожен мешканець прилеглих будинків щодня ризикував своїм життям через сусідство зі своїми «захисниками». Росіяни про це думали? - Їм начхати на мирних жителів, яких вони піддавали ризику", — йдеться у повідомленні.

Російські джерела також опублікували фото з місця події. Вони повідомляють, що станом на зараз відомо про двох загиблих. Проте підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Час Пік
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: