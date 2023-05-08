У Кадіївці прилетіло в російську базу

10 травня 2023, 19:29

Сьогодні у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області були прильоти. Постраждала 9-поверхівка, можливо, є загиблі.

Деталі стали відомі з Telegram-каналу "Східний", а місцеві пабліки опублікували відео з наслідками прильоту, передає Час Пік.

Як зазначає автор повідомлення, потрапило в готель "Донбас". У тій його частині, що вціліла знаходилось місце дислокації росіян. Окупанти повідомляли про потрапляння в житловий 9-поверховий будинок. Готель знаходиться прямо біля житлової будівлі, тому мешканці, що там проживали, завжди були в зоні ризику.

"Кожен мешканець прилеглих будинків щодня ризикував своїм життям через сусідство зі своїми «захисниками». Росіяни про це думали? - Їм начхати на мирних жителів, яких вони піддавали ризику", — йдеться у повідомленні.

Російські джерела також опублікували фото з місця події. Вони повідомляють, що станом на зараз відомо про двох загиблих. Проте підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі неможливо.