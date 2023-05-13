Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 11

13 травня 2023, 20:52

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки двоє людей загинули та 11 поранені.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед загиблих — одна дитина, серед поранених — двоє. Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та "Смерчів". Повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури", - написав очільник ОВА.

Він додав, що другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці.

Як раніше повідомлялося, 12 травня внаслідок обстрілу росіянами з РСЗВ «Смерч» міста Костянтинівки було поранено одну людину, а також пошкоджено 28 приватних будинків, дві багатоповерхівки, крамницю та два газопроводи.