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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
13 травня 2023, 21:26

Мешканці Луганщини подали майже 35 тисяч заяв про пошкоджене майно

Громадяни Луганської області за минулий тиждень подали 759 інформаційних повідомлень (ІП) про пошкоджене/знищене нерухоме майно.

Про це повідомляє Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОВА.

Загалом, станом на 12 травня мешканці Луганщини подали 34863 ІП.

Військові/військово-цивільні адміністрації територіальних громад опрацювали 9715 ІП (27,9%). З них до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, внесли 9134 об’єктів нерухомого майна, у тому числі 4415 будівлі, 4719 приміщень.

Нагадаємо, найбільше заяв про пошкоджене майно на Луганщині надійшло від жителів Сєвєродонецького району.

Сєвєродонецьк онлайн
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