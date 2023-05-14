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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
16 травня 2023, 20:11

росіяни на ЗАЕС посилили контроль над атомниками: заборонили працівникам спілкуватись між собою

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили контроль над працівниками, відтак атомникам заборонено навіть спілкуватись між собою. У такий спосіб загарбники намагаються замаскувати власні вогневі позиції та військову техніку на території станції.

Про це повідомляє Енергоатом.

На тимчасово окупованій ЗАЕС правила роботи і перебування на об’єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

«Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження.

Перед робочою зміною озброєні «охоронці» уважно та ретельно перевіряють персонал на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які чітко визначили «місцеві поліцаї». Виходити за межі станції — суворо заборонено.

Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Повертати голову та навіть просто глянути вбік – суворо заборонено», — йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі зазначають, що причиною таких заборон є намагання росіян замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.

Нині на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників.

АрміяInform
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