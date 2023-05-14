Стрюк: “Вже навіть на околицях Сєвєродонецька іноді відбувається “бавовна”

16 травня 2023, 20:32

В окупованому Сєвєродонецьку вже на околицях іноді відбувається “бавовна”, а попередня була минулого року.

Про це у телемарафоні повідомив керівник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк.

“На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєвєродонецька іноді відбувається “бавовна”. Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди, або це випадковість, приємна така випадковість”, – розповів він.

Остання “бавовна”, за словами Стрюка, у Сєвєродонецьку була минулого року.

“Тому, здається, це – приємна новина”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Стрюк повідомляв про “досить ефективну бавовну”, що сталася у передмісті Сєвєродонецька.