Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
16 травня 2023, 20:32

Стрюк: “Вже навіть на околицях Сєвєродонецька іноді відбувається “бавовна”

В окупованому Сєвєродонецьку вже на околицях іноді відбувається “бавовна”, а попередня була минулого року.

Про це у телемарафоні повідомив керівник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк.

“На жаль, місто залишається окупованим, але, втім, вже навіть на околицях Сєвєродонецька іноді відбувається “бавовна”. Тобто є розуміння, що все ж таки вже дотягуються й туди, або це випадковість, приємна така випадковість”, – розповів він.

Остання “бавовна”, за словами Стрюка, у Сєвєродонецьку була минулого року.

“Тому, здається, це – приємна новина”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Стрюк повідомляв про “досить ефективну бавовну”, що сталася у передмісті Сєвєродонецька.

Сєвєродонецьк онлайн
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: