Білий дім вивчає ситуацію з підривом Каховської ГЕС, готує додаткову військову допомогу Україні

07 червня 2023, 13:20

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.

У вівтрок на брифінгу Білого дому були зроблені важливі зяви:

"Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух на дамбі (Каховської ГЕС – ред.), яка, нагадаю, була незаконно захоплена Росією у минулому році й відтоді була окупована", – Джон Кірбі.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось", – додав він.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден", – запевнив представник Білого дому.