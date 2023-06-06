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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
07 червня 2023, 13:20

Білий дім вивчає ситуацію з підривом Каховської ГЕС, готує додаткову військову допомогу Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.

У вівтрок на брифінгу Білого дому були зроблені важливі зяви:

"Ми бачили повідомлення про відповідальність Росії за вибух на дамбі (Каховської ГЕС – ред.), яка, нагадаю, була незаконно захоплена Росією у минулому році й відтоді була окупована", – Джон Кірбі.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось", – додав він.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден", – запевнив представник Білого дому.

Джерело: "Українська правда"
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