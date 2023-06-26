Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ на Донбасі

26 червня 2023, 21:37

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де відвідав підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця, які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Про це повідомила пресслужба глави держави в понеділок, 26 червня.

У ході зустрічі президенту детально доповів командувач ОСУВ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський щодо оперативної обстановки на даному напрямку та перспектив її розвитку. Володимир Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями та нагородив їх державними нагородами.

У своєму виступі перед захисниками президент зазначив: "Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є".

Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота Зірка" капітана Олега Оливу, командира аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який своїми вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Крім того, президент зупинився на одній з АЗС у Донеччині, де випив каву з військовими, які перебували там у справах, побажавши їм здоров'я та бойової вдачі.