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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
26 червня 2023, 21:37

Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де відвідав підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця, які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Про це повідомила пресслужба глави держави в понеділок, 26 червня.

У ході зустрічі президенту детально доповів командувач ОСУВ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський щодо оперативної обстановки на даному напрямку та перспектив її розвитку. Володимир Зеленський також зустрівся з військовослужбовцями та нагородив їх державними нагородами.

У своєму виступі перед захисниками президент зазначив: "Шановні наші герої, маю честь сьогодні бути тут і насамперед подякувати вам за захист нашої держави, суверенітету, наших сімей, дітей, нашої рідної України. Хочу вам подякувати, нагородити всіх вас і потиснути руку з великою вдячністю вам, вашим сім’ям, вашим батькам за те, що ви в нас такі є".

Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота Зірка" капітана Олега Оливу, командира аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який своїми вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Крім того, президент зупинився на одній з АЗС у Донеччині, де випив каву з військовими, які перебували там у справах, побажавши їм здоров'я та бойової вдачі.

Джерело: "Офіс Президента"
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