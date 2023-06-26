ЗСУ готові дати відсіч ворогу на півночі - Залужний

27 червня 2023, 20:58

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії Валерій Залужний, разом із начальником Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою, відвідали пункти управління військ оперативного командування "Північ". Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

У зоні відповідальності нашого угруповання ворог продовжує здійснювати систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, а також використовує диверсійно-розвідувальні групи. Ці провокації спрямовані на підірвання стабільності в регіоні та підрив безпеки наших військових.

Проте наші військові не втрачають пильності і продовжують здійснювати розвідку для ефективного контролю ситуації. Вони також постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей та стриманням потенційних загроз.

"Ми уважно відстежуємо рухи противника на Півночі та готові негайно реагувати і віддати гідну відсіч у разі будь-яких провокацій", - зазначив головнокомандувач Збройних сил. Наші військові мають чіткий план дій і впевненість у своїй здатності захистити нашу територію та гарантувати безпеку громадян.