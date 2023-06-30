Про виплати пенсій громадянам на окупованих територіях та за кордоном

30 червня 2023, 20:41

Уряд України підтримав комплексну законодавчу ініціативу Міністерства соціальної політики щодо пропорційного обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Згідно з ініціативою, було вирішено ряд важливих питань, зокрема, пов'язаних з виплатами пенсій громадянам. Перш за все, це стосується українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають на підконтрольній Україні території, а також осіб, які тимчасово проживають за кордоном.

Особам із ТОТ передбачено виплати пенсії за умови, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Зважаючи на обмежені можливості обміну інформацією між Україною та росією, пропонується запровадити декларативний принцип. Заява особи про неодержання пенсії від російської федерації стане основою для поновлення та виплати пенсії.

Стосовно громадян, які виїхали за межі України, виплата пенсії буде здійснюватися на їх поточні рахунки, які відкриті в українських банках. Таким громадянам також буде потрібно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Цей процес можна буде виконати дистанційно, зокрема, через "Дія.Підпис" у електронному кабінеті на вебпорталі послуг Пенсійного фонду або за допомогою посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

Зазначені ініціативи мають на меті вирішення важливих питань стосовно соціального захисту громадян України та забезпечення їхніх прав на отримання пенсійних виплат. Законопроєкт буде направлений на розгляд у Верховну Раду, де його будуть обговорювати разом з фахівцями з цієї галузі.