До 10 років за ґратами заочно засуджено керівника автодорожнього підприємства з Луганщини

16 травня 2024, 13:38

Завдяки доказовій базі СБУ тривалий термін за ґратами за пособництво агресору заочно отримав ексзаступник начальника Міловської філії ДП «Луганський облавтодор».

Задокументовано, що очільник структурного підрозділу держпідприємства не виконав наказ керівництва про зупинення господарської діяльності, консервацію техніки та недопущення її використання загарбниками. Він залишився в окупації та перейшов на бік ворога.

У квітні 2022 р. рашисти призначили його начальником «філії «Міловський райавтодор «дуп лнр Луганський автодор». Зловмисник провів на підприємстві інвентаризацію, передав активи окупаційній адміністрації «лнр» та продовжив керувати транспортним підприємством в інтересах окупантів.

Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України) та заочно засудив до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі правопорушник перебуває у розшуку. Початок відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.