 До 10 років за ґратами заочно засуджено керівника автодорожнього підприємства з Луганщини. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
16 травня 2024, 13:38

До 10 років за ґратами заочно засуджено керівника автодорожнього підприємства з Луганщини

Завдяки доказовій базі СБУ тривалий термін за ґратами за пособництво агресору заочно отримав ексзаступник начальника Міловської філії ДП «Луганський облавтодор».

Задокументовано, що очільник структурного підрозділу держпідприємства не виконав наказ керівництва про зупинення господарської діяльності, консервацію техніки та недопущення її використання загарбниками. Він залишився в окупації та перейшов на бік ворога.

У квітні 2022 р. рашисти призначили його начальником «філії «Міловський райавтодор «дуп лнр Луганський автодор». Зловмисник провів на підприємстві інвентаризацію, передав активи окупаційній адміністрації «лнр» та продовжив керувати транспортним підприємством в інтересах окупантів.

Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України) та заочно засудив до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі правопорушник перебуває у розшуку. Початок відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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