На росії в Тулі дронами ГУР уражено оборонний завод окупантів – ЗМІ

16 травня 2024, 14:06

У ніч на четвер, 16 травня, українські безпілотники атакували російський оборонний завод «Базальт» у Тулі, як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що протиповітряна оборона активно працювала у Тульській області цієї ночі. Подробиць щодо атаки наразі немає.

«Базальт» у Тулі є одним із ключових оборонних підприємств на росії, яке займається виготовленням та постачанням озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту. Виробничі потужності розташовані у Тулі, москві, Костромській та московській областях.

📅Нагадаємо, 14 травня внаслідок атаки БпЛА у Волгоградській області загорівся вантажний потяг із паливом, а на Бєлгородщині були постраждалі та пошкоджена житлова інфраструктура. Також, 13 травня дрони СБУ нанесли удари по ворожих об’єктах в Липецькій та Бєлгородській областях.