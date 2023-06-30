Наєв про ситуацію на кордоні з Білоруссю

30 червня 2023, 20:54

За даними командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українська розвідка продовжує активно працювати над отриманням інформації щодо ситуації в Білорусі та потенційних загроз для України. Проте наразі відсутні наступальні дії наземних сил з півночі, що стосується Білорусі та росії.

Наєв підкреслив: "На даний момент, у межах відповідальності Північного угруповання військ, прямої загрози наступальних дій наземних сил з боку Білорусі та росії для України немає. Проте, у випадку збільшення рівня загрози, передбачено мобілізацію сил і засобів, а також інші заходи для підвищення оборонної готовності угруповання".

Командувач також зазначив, що українська розвідка продовжує активно здобувати інформацію та підтримує постійний контакт з іноземними партнерами для обміну інформацією. Він підкреслив професіоналізм військовослужбовців, які безумовно виконують свої завдання у Північній операційній зоні.

Українська розвідка продовжує свою діяльність, постійно аналізує отриману інформацію та підтримує співпрацю з партнерами, щоб забезпечити національну безпеку та оборону.