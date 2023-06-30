Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військових

30 червня 2023, 13:41

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Закон був підписаний і повернутий з підписом глави держави, як зазначено у картці законопроекту №9342 на сайті Верховної Ради.

Згідно із законом, доплати для військових визначаються наступним чином:

Виконуючим завдання доплата може становити від 30 000 до 100 000 гривень щомісяця.

Військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням зараховані до розпорядження відповідного командира, передбачена доплата у розмірі 20 100 гривень.

Для військовослужбовців строкової військової служби законом передбачено доплату у розмірі 6 000 гривень.

Курсанти можуть розраховувати на доплату у розмірі 2 350 гривень.

Інструкторам у військових частинах передбачена доплата від 15 000 до 30 000 гривень.

Закон також встановлює нові терміни відпусток для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

Всім військовослужбовцям надається частина щорічної відпустки у розмірі 30 днів (збільшено з 10 днів, як було раніше).

Курсанти мають право на канікулярну відпустку 10 днів узимку та 20 днів навесні (замість попередніх 15 та 30 днів, відповідно).

Військовослужбовцям строкової служби надається 30 днів відпустки (порівняно з 10 днями, як це було раніше).

Варто зазначити, що після початку війни в Україні виплачували додаткові грошові винагороди військовим, які не брали участі у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця. Але з 1 лютого 2023 року ці щомісячні виплати були скасовані. Проте, зусиллями Верховної Ради України закон про доплати військовим було ухвалено цього тижня, відновивши право на доплати та збільшивши терміни відпусток для військових під час воєнного стану.