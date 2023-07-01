Зеленський про дистанційний підрив ЗАЕС

01 липня 2023, 16:17

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо можливого ризику дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вже після її передачі Україні. Про це глава держави зазначив у своєму інтерв'ю іспанським журналістам.

Зеленський підкреслив, що росія може шукати можливі формати та моменти для дій, існують плани вчинити дистанційний підрив станції з метою викликати викиди радіоактивних речовин. Проте, він зазначив, що українській стороні відомо про ці наміри, тому планується здійснити всебічний контроль після передачі станції.

Агентство МАГАТЕ має провести детальну перевірку і попередити росію про небезпеку подібних планів, які можуть загрожувати всьому світовому співтовариству.

За словами Зеленського, росія може розглядати дистанційний підрив як стратегічний хід, який дозволить їй заморозити конфлікт та усилити свої військові потужності, а потім відновити активні воєнні дії на фронті.

Наразі у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочинаються спеціальні навчання з метою підготовки до можливих надзвичайних ситуацій на території Запорізької АЕС.