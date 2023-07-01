01 липня 2023, 21:18

Згідно з повідомленням командувача об'єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, відзначено відсутність будь-яких підрозділів приватної військової компанії "вагнер" на території Білорусі. Він заявив, що у разі з'явлення "вагнерівців" на білоруській землі, Збройні Сили України (ЗСУ) будуть здійснювати відповідні заходи.

"Наразі станом на сьогодні жодного підрозділу ПВК "вагнер" на території Білорусі не відзначено. Але ми усвідомлюємо подальший розвиток ситуації, і наші розвідувальні органи працюють над отриманням інформації про це. Якщо це станеться, військове командування знатиме про це", - підкреслив генерал.

Зазначено, що ЗСУ розглядають декілька можливих сценаріїв та готуються вжити адекватних заходів протидії, якщо потрібно буде забезпечити безпеку української території. Крім того, українська розвідка та партнери України активно стежать за ситуацією в Білорусі, включаючи питання про можливе переміщення ядерної зброї з боку росії. За даними на цей час, жодних переміщень не зафіксовано.

При цьому, слід зазначити, що ситуація може змінюватися, і українська влада залишається насторожі, готовою прийняти необхідні кроки для забезпечення національної безпеки та недопущення будь-яких загроз