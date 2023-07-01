01 липня 2023, 12:46 Кадрові зміни райадміністрацій Києва Президент України Володимир Зеленський голів Святошинської та Деснянської райадміністрацій Києва та відсторонив від роботи очільників Подільської та Дніпровської Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента. Зазначається, що звільнено: Сергія Коваленка - з посади глави Подільської районної адміністрації (розпорядження №118/2023-рп).

Павла Бабія - з посади глави Дніпровської районної адміністрації (розпорядження №117/2023-рп).

Сергія Павловського - з посади глави Святошинської районної адміністрації (розпорядження №116/2023-рп).

Дмитра Ратнікова - з посади глави Деснянської районної адміністрації (розпорядження №115/2023-рп). Крім того, Зеленський провів чистки голів адміністрацій у декількох областях, зокрема: Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації.

Людмилу Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області. Також президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Джерело: "Офіс Президента" irtafax.com