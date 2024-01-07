Зеленський провів Ставку, перебуваючи з робочим візитом у Харкові

16 травня 2024, 13:30

Президент Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом місто Харків та провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, як про це він повідомив у Telegram в четвер, 16 травня.

Глава держави ознайомився з доповідями головкома ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ Хортиця Юрія Содоля та ОТУ Харків Михайла Драпатого. Розмова стосувалася оперативної ситуації, завдань та потреб кожної залученої бригади та підрозділу на Харківщині, у районах Вовчанська та Липців.

Також було проведено детальний аналіз перспектив бойової ситуації, загроз протягом найближчих днів та тижнів, а також українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

📢Президент підкреслив: «Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи».

Керівники ГУР та СЗР представили президенту інформацію щодо намірів росії, а очільник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.

Крім того, було визначено план подальших дій для обласної влади Харківщини та всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

📢«Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення», – додав Зеленський.

📅Нагадаємо, з 10 травня російські окупанти розпочали наступ на півночі Харківщини, захопивши десяток сіл у "сірій зоні" та наблизились до міста Вовчанськ, де тривають запеклі бої.