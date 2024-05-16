Ситуація щодо російського вторгнення на 16.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 488460 (+1520) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7529 (+19) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14538 (+30) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од;
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 798 (+0) од;
- літаків / aircraft – 351 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10028 (+13);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2200 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17048 (+93) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2062 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!