Багато цінної документації та зброї росіяни залишили на Зміїному - Буданов

01 липня 2023, 13:14

Останні дії Сил безпеки та оборони України на острові Зміїному викликали паніку та хаос серед росіян, що призвело до залишення ними значної кількості зброї, військового обладнання та важливих документів, які стали цінним джерелом інформації для української воєнної розвідки.

Важливо, що знайдена документація, особливо стосовно підрозділів протиповітряної оборони, виявилась надзвичайно корисною. "Багато рідкісних плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з елементів техніки ППО. Ми забрали пульти керування комплексами БПЛА, дуже багато систем зв'язку різних типів та зброї". – розповів Кирило Буданов

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, операція зі звільнення Зміїного була задумана ще в березні 2022 року і тривала декілька етапів. Але дії росіян виявилися досить професійними, заважаючи українським військовим спершу повністю витіснити ворожі сили з острова. Контроль над територією був розділений між українськими та російськими військовими в рівних пропорціях. Проблеми виникали також з евакуацією поранених, яка ускладнювалася через наявність російських вертольотів.

Проте успішність першого етапу операції полягала в тому, що вона зруйнувала плани росіян на острові, і тепер вороги змушені діяти хаотично. Важливою роллю у звільненні Зміїного відіграли українські озброєння, що здатні наносити ураження без застосування авіації, а також знищення російського крейсера "москва", що забезпечував підтримку вогню.

Потрібно зауважити, що якби не було знищено "москву", то операція могла бути більш ускладненою, адже цей корабель міг би активно бомбардувати острів.