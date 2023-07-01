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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
01 липня 2023, 13:47

Президент увів у дію рішення РНБО про санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. Про це йдеться в указі президента.

Один зі значних об'єктів, який потрапив до розширеного санкційного списку, це грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Рішення про включення її до списку було прийняте через її відновлення рейсів до Російської Федерації, що стало причиною для застосування санкцій.

До інших об'єктів у санкційному списку входять:

  • керівники казанського заводу Електроприлад;
  • керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
  • Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;
  • Олексій Суслопаров - гендиректор Проксі Технолоджі. Компанія, яка розробляє системи виявлення та
    придушення дронів;
  • Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;
  • керівництво Науково-виробниче підприємство Салют, яке виробляє корабельні радари;
  • акціонерне товариство Авіаремонт;
  • Болховський завод напівпровідникових приладів;
  • Високовський механічний завод;
  • Науково-дослідницький інститут сталі;
  • Ростовський оптико-механічний завод.

Відповідний документ оприлюднений Офісом глави держави. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у ньому.

Джерело: "Офіс Президента"
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