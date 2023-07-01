Працівники з росії та колаборанти частково полишили ЗАЕС — Орлов

02 липня 2023, 19:34

Енергодар, Запорізька область - напруженість навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) зростає. Ряд працівників "росатома", які прибули з росії, і частина колаборантів - працівників ЗАЕС, котрі уклали контракти з російською компанією, покидають місто Енергодар. Про це повідомив міський голова Енергодара, Дмитро Орлов, у коментарі для Українського Радіо.

"Стосовно працівників атомної станції, то дійсно, є інформація, що частина колаборантів, які уклали контракти з 'Росатомом' та обіймали керівні посади у фейковій компанії від 'Росатома', виїхали з міста... Також частина персоналу 'Росатома', завезена з російських атомних станцій – їх небагато, до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня", – зазначив Орлов.

Міський голова також додав, що загарбники завезли вибухівку на ЗАЕС майже рік тому, замінувавши периметр станції та узбережжя Каховського водосховища. З початку цього року росіяни, як зазначив Орлов, почали хаотично мінувати територію по периметру міста та поля сільськогосподарського призначення, ймовірно, готуючись до можливого контрнаступу Збройних Сил України.

Міський голова висловив занепоєння щодо безпеки працівників ЗАЕС, що залишаються в місті, яких зараз налічується близько 5-6 тисяч. Він зазначив, що росіяни використовують атомну станцію як засіб впливу для шантажу не тільки України, а й усього світу.

"Окупаційна влада" заборонила будь-яку евакуацію мешканців міста, що перебуває під її контролем, та заблокувала можливість доправлення гуманітарних вантажів, таких як інсулін, – важливого для деяких категорій громадян.

Проєкт побудови ЗАЕС не передбачає укриттів для міста у разі вибуху на атомній станції. Згідно з регламентами та інструкціями, в разі надзвичайних ситуацій, передбачених ядерного та радіаційного характеру, повна евакуація з міста залежатиме від рози вітрів та погодних умов на той момент. Укриття передбачено тільки для промислових приміщень на атомній та тепловій станціях, а також на прилеглих заводах.

Міський голова закликав міжнародну спільноту усвідомити серйозні наслідки, які можуть спричинити дії російської "влади" навколо ЗАЕС, та вжити відповідних заходів для захисту місцевого населення та усунення загрози атомній станції. У разі надзвичайної ситуації, безпека мешканців міста повинна бути пріоритетом, закликав Орлов.