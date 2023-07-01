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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
02 липня 2023, 16:30

Володимир Зеленський приїхав до Одеси з робочим візитом

Президент Володимир Зеленський 2 липня здійснив офіційний візит до Одеси, де провів зустріч з командувачем Військово-Морських сил ЗСУ, Олексієм Неїжпапою. Під час зустрічі були обговорені низка важливих питань, пов'язаних з безпекою на Чорному морі та стратегією розвитку Військово-Морських сил на час воєнних дій і після їх закінчення.

Одним із ключових аспектів обговорення стали оборонні спроможності ВМС. Зеленський проявив захоплення майстерністю та відвагою українських військових, які зуміли перетворити Чорне море на акваторію своєї сили, доводячи таким чином свою непохитну відданість захисту національних інтересів.

Одним із важливих напрямів розвитку ВМС стала програма морських дронів та ракетна програма. Президент залишився задоволений проміжними результатами цих програм та висловив надію на подальший їх успіх.

Зустріч завершилася словами привітання від Зеленського до військових ВМС з професійним святом, виражаючи при цьому вдячність за їх невтомну працю та самовідданість на захисті України.

Президент також підкреслив, що довіра до Військово-Морських сил знищила всі надії ворога на підкорення Чорного моря, та відзначив великий внесок українських воїнів у забезпечення безпеки країни.

Джерело: "Офіс Президента"
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