Володимир Зеленський приїхав до Одеси з робочим візитом

02 липня 2023, 16:30

Президент Володимир Зеленський 2 липня здійснив офіційний візит до Одеси, де провів зустріч з командувачем Військово-Морських сил ЗСУ, Олексієм Неїжпапою. Під час зустрічі були обговорені низка важливих питань, пов'язаних з безпекою на Чорному морі та стратегією розвитку Військово-Морських сил на час воєнних дій і після їх закінчення.

Одним із ключових аспектів обговорення стали оборонні спроможності ВМС. Зеленський проявив захоплення майстерністю та відвагою українських військових, які зуміли перетворити Чорне море на акваторію своєї сили, доводячи таким чином свою непохитну відданість захисту національних інтересів.

Одним із важливих напрямів розвитку ВМС стала програма морських дронів та ракетна програма. Президент залишився задоволений проміжними результатами цих програм та висловив надію на подальший їх успіх.

Зустріч завершилася словами привітання від Зеленського до військових ВМС з професійним святом, виражаючи при цьому вдячність за їх невтомну працю та самовідданість на захисті України.

Президент також підкреслив, що довіра до Військово-Морських сил знищила всі надії ворога на підкорення Чорного моря, та відзначив великий внесок українських воїнів у забезпечення безпеки країни.