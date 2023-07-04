Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
04 липня 2023, 13:08

В Одеській області призначено нового військкома після скандалу з Борисовим

За результатами скандалу з попереднім начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив про призначення полковника Олександра Охріменка на цю посаду. Про це повідомлено в його телеграм-каналі.

До призначення на нову посаду, Олександр Охріменко відомий як комбриг 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Попередній начальник, Євген Борисов, був звільнений з посади у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його майном в Іспанії. Журналісти встановили, що родина ексначальника одеського військкомату придбала нерухомість та автомобілі на мільйони доларів під час повномасштабної війни. Крім того, проти Борисова було відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у тому, що він за гроші надавав вказівки підлеглим не призивати певних осіб.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: