В Одеській області призначено нового військкома після скандалу з Борисовим

04 липня 2023, 13:08

За результатами скандалу з попереднім начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив про призначення полковника Олександра Охріменка на цю посаду. Про це повідомлено в його телеграм-каналі.

До призначення на нову посаду, Олександр Охріменко відомий як комбриг 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Попередній начальник, Євген Борисов, був звільнений з посади у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його майном в Іспанії. Журналісти встановили, що родина ексначальника одеського військкомату придбала нерухомість та автомобілі на мільйони доларів під час повномасштабної війни. Крім того, проти Борисова було відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у тому, що він за гроші надавав вказівки підлеглим не призивати певних осіб.