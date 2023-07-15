Повідомлена підозра групі «гауляйтерів» Біловодського району

15 липня 2023, 17:22

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці Біловодської селищної ради, яка отримала керівну посаду в окупаційній адміністрації так званої "лнр" та бере участь у групі, що здійснює інформаційно-підривну діяльність проти України. Інформацію про це надали у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Також за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру очільнику організованої злочинної групи та виконавиці. Особам інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1, ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, починаючи з березня 2022 року, колишній староста села Городище призначений керувати окупованою "адміністрацією Біловодського району лнр".

Протягом березня-липня 2022 року вони залучили до діяльності псевдоорганів влади осіб, що мають проросійську позицію. Ці особи отримали посади "заступника голови адміністрації" та "начальника відділу освіти".

Учасники злочинної групи підтримують зв'язок з керівництвом Новосибірської області рф, зустрічаються з "головою лнр" для обговорення питань культури, освіти та оплати праці працівників установ району. Крім того, вони поширюють проросійські гасла, беруть участь в антиукраїнських заходах та знімаються у пропагандистських роликах.

Усі підозрювані зараз переховуються на тимчасово окупованій території Луганщини. За вчинені злочини їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можлива конфіскація майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.