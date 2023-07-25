В Пентагоні запевнили, що в США вистачить зброї для допомоги Україні

26 липня 2023, 17:36

На брифінгу, заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США постійно стежать за рівнем своєї боєготовності, з метою надавати підтримку Україні. Вона висловила впевненість у тому, що уряд має можливості забезпечувати швидке постачання зброї до Збройних Сил України.

"Ми продовжуємо співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом, з метою збільшення виробництва зброї, а також встановлення партнерств із союзниками для розширення наших запасів", - зазначила Сінгх.

Щодо процесу формування пакетів військової допомоги, Сабріна Сінгх пояснила, що вони створюються колегіально. На зустрічах обговорюється необхідність та доступність певної зброї, а потім рішення ухвалюються на вищому рівні, зокрема держсекретарем і міністром оборони, залучаючи президента і Білий дім.

Штати також наголосили на своєму зобов'язанні підтримувати свій власний рівень готовності, одночасно забезпечуючи можливість допомогти Україні.

За словами Сінгх, президент і держсекретар вже заявляли, що підтримка США для України є довгостроковою. Тому, надавати допомогу будуть і надалі, не знижуючи при цьому рівень своєї готовності.

Нещодавно США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS