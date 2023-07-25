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Суспільна думка
Економіка / Суспільство / Події
26 липня 2023, 18:37

Данило Гетманцев розкритикував секс-шоп за несплату податків понад 230 тисяч доларів

Державна податкова служба Києва заявила про виявлення мережі секс-шопів, яка ухилялася від сплати податків. Інформацію про це оприлюднив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, у своєму Telegram каналі.

За його словами, прихована виручка цієї мережі сягала понад 230 тисяч доларів на місяць. Відомо, що магазини та інтернет-магазин мережі працювали без застосування РРО (реєстратора розрахункових операцій) та оформлення працівників.

Данило Гетманцев підкреслив, що власники цієї мережі мали знати, що сплата податків є обов'язковою, особливо в часи війни, незалежно від того, що продають інтимні товари, та навіть якщо їх бренд є відомим та популярним.

"Ухилення від податків, особливо у часи війни, є неприпустимим, тим більше, що високий попит на такий вид товарів приємно дивує", - заявив Гетманцев.

Станом на жовтень 2021 року мережа секс-шопів відомого бренду налічувала 48 магазинів.

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