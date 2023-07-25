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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
26 липня 2023, 20:17

Влада повернула в Україні довоєнні податки

Президент України Володимир Зеленський 26 липня підписав законопроєкт, який передбачає скасування єдиного податку зі ставкою 2% та часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу. Цю новину офіційно оголосив голова податкового комітету Верховної Ради, Данило Гетманцев, у своєму Telegram каналі, повідомляючи: "Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтеся".

Важливо зазначити, що прийняття цього закону було умовою, передбаченою угодою з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з ухваленим законопроєктом, з 1 серпня в Україні будуть скасовані:

  • спеціальний режим єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу;
  • право на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій).

Тепер платник матиме можливість подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. У разі, якщо така заява не буде подана, або якщо платник не вкаже бажану систему в заяві, його автоматично переведуть на систему оподаткування, на якій він перебував до обрання 2% єдиного податку.

Додатково, законопроєкт передбачає:

  • часткове відновлення документальних перевірок, які стосуватимуться підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;
  • відновлення штрафів за порушення податкового законодавства та порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Важливо зазначити, що розмір штрафних санкцій буде зменшений (з 100% і 150% вартості товару до 25% і 50% відповідно), якщо бізнес не використовуватиме РРО до закінчення воєнного стану, але не довше 1 серпня 2025 року.
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