Влада повернула в Україні довоєнні податки

26 липня 2023, 20:17

Президент України Володимир Зеленський 26 липня підписав законопроєкт, який передбачає скасування єдиного податку зі ставкою 2% та часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу. Цю новину офіційно оголосив голова податкового комітету Верховної Ради, Данило Гетманцев, у своєму Telegram каналі, повідомляючи: "Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтеся".

Важливо зазначити, що прийняття цього закону було умовою, передбаченою угодою з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з ухваленим законопроєктом, з 1 серпня в Україні будуть скасовані:

спеціальний режим єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу;

право на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій).

Тепер платник матиме можливість подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. У разі, якщо така заява не буде подана, або якщо платник не вкаже бажану систему в заяві, його автоматично переведуть на систему оподаткування, на якій він перебував до обрання 2% єдиного податку.

Додатково, законопроєкт передбачає: