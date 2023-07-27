В НБУ оцінили втрати України від припинення «зернової угоди»

27 липня 2023, 18:27

Експорт аграрної продукції з України може втратити до 2 млрд доларів через зупинення зернової угоди. Заступник голови Національного банку України, Сергій Ніколайчук, наголосив на цьому під час брифінгу 27 липня.

Згідно з його словами, "наш базовий прогноз базується на припущенні, що зерновий коридор не функціонуватиме під час воєнного стану".

Також в НБУ припускають, що обмеження з боку Євросоюзу стосовно експорту сільгосппродукції будуть чинними до 15 вересня та не продовжуватимуться.

Сергій Ніколайчук передбачає, що протягом маркетингового року - з липня поточного року по червень наступного року - агроекспортери зможуть вивезти "всю продукцію, спрямовану на експорт", включаючи зерно, олію та інші сільськогосподарські продукти.

"Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію… Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на близько 2 млрд доларів", – підкреслив він.

Нагадаємо, 17 липня кремль оголосив про вихід з зернової угоди, яка діяла протягом року і дозволяла експортувати українське продовольство через порти Чорного моря.

Після цього росія здійснює майже щоденні атаки на південь України та нищить портову інфраструктуру, яка була використана в зерновій угоді.

Одна з найбільших атак відбулася у ніч на 24 липня, коли російські війська напали на річковий порт Рені на Дунаї, що знаходиться поблизу кордону з Румунією. Цей інцидент спричинив друге збільшення світових цін на пшеницю за останній тиждень.