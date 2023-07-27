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Суспільна думка
Економіка
28 липня 2023, 18:41

На росії знайшли спосіб обходу санкційних обмежень цін на нафту - ЕП

За інформацією, опублікованою в статті ЕП, росія використовує так званий "тіньовий флот" і маніпуляції з перевізними документами для продажу нафти за ціною понад 60 доларів за барель.

Ця тактика дозволяє обхідним шляхом долати обмеження цін, що діють для суден, які виходять з російських портів.

Згідно з підрахунками Київської школи економіки, завдяки цьому "тіньовому флоту" росія може продавати половину своєї сирої нафти і третину нафтопродуктів за підвищеними цінами.

Борис Додонов, аналітик Київської школи економіки, вважає, що частина російської нафти може легально транспортуватися західними компаніями за дозволеною ціною, тоді як інша частина перевозиться "тіньовим флотом" обхідними маршрутами за вищими цінами.

Для досягнення таких цілей росіяни, за словами аналітика, можуть маніпулювати цінами в документах, дозволяючи трейдерам пов'язаним з російськими компаніями заробити з цього.

За оцінками Київської школи економіки, з моменту впровадження обмеження цін, близько 16% російської нафти було продано дорожче ніж 60 доларів за барель.

Джерело: "Економічна Правда"
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