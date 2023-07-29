Міноборони України розпочало випробування нових тактичних кросівок для ЗСУ

30 липня 2023, 16:01

Міноборони України розпочало випробування нових тактичних кросівок для військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Більше 10 українських фірм взяли участь у наданні своїх моделей комфортних напівчеревиків для тестового носіння. Перший етап випробувань військовослужбовцями щодо зручності та комфорту закінчився.

Наразі офіцери Центру управління розроблюють технічну специфікацію цього предмета з урахуванням відгуків та пропозицій військових. Далі планується затвердження зразка-еталону. Результатом цієї роботи стане прийняття нових кросівок або апгрейд вже існуючих для ЗСУ та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССТ).