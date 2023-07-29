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Суспільна думка
Економіка / Події
30 липня 2023, 16:01

Міноборони України розпочало випробування нових тактичних кросівок для ЗСУ

Міноборони України розпочало випробування нових тактичних кросівок для військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Більше 10 українських фірм взяли участь у наданні своїх моделей комфортних напівчеревиків для тестового носіння. Перший етап випробувань військовослужбовцями щодо зручності та комфорту закінчився.

Наразі офіцери Центру управління розроблюють технічну специфікацію цього предмета з урахуванням відгуків та пропозицій військових. Далі планується затвердження зразка-еталону. Результатом цієї роботи стане прийняття нових кросівок або апгрейд вже існуючих для ЗСУ та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССТ).

Джерело: "Міністерство оборони України"
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