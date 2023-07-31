Україна отримала від США $1,25 млрд грантових коштів

31 липня 2023, 16:58

Україна отримала ще один важливий грант від Сполучених Штатів Америки на суму $1,25 млрд через Цільовий фонд Світового банку. Ця допомога є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткове покриття соціальних та гуманітарних витрат у державному бюджеті, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. Грантові кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів, а також на підтримку різних соціальних програм та допомогу населенню, зокрема, ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям і виплати житлово-комунальних субсидій.

За словами Міністерства фінансів, до цього часу Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США у 2023 році. А загалом з моменту початку повномасштабної війни країна отримала $20,4 млрд грантових коштів від США.

Нагадаємо, три дні тому до бюджету надійшло $1,5 млрд. Гроші були надані Україні під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.