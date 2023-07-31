Бюро економічної безпеки викрило схему обігу коштів між рф та Україною

31 липня 2023, 13:53

Українські кіберфахівці спільно з Бюро економічної безпеки блокують масштабний канал з обігу коштів між рф та Україною, який оперував за допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Служби безпеки України.

За даними СБУ, була припинена діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів у чотирьох регіонах, через кожен з яких щомісяця прокручувалася сума понад мільйон доларів США. Злочинці використовували російські системи переказів, такі як Юmoney, Webmoney, а також криптовалюту.

"Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором", - зазначається у повідомленні СБУ.

Отриману криптовалюту злочинці обмінювали на готівку у підпільних конвертцентрах, що діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Під час обшуків за адресами проживання і роботи зловмисників, вилучено майже 60 мільйонів гривень та обладнання, яке використовувалося для незаконних операцій.

Наразі одному з учасників злочинної групи оголошено підозру згідно зі статтею 200 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та обладнанням для їх виготовлення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.