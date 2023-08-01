Світові ціни на зерно зросли після нічного обстрілу Ізмаїла

02 серпня 2023, 15:43

Ціни на пшеницю на біржі в Чикаго стрімко підскочили на 6,5% після атаки росії на порт Ізмаїл вночі 2 серпня. Згідно з повідомленням агентства Reuters, трейдери занепокоєні ударом, який може вплинути на глобальні поставки через витіснення України, одного з найбільших світових експортерів зерна.

"Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і зросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів", - пише агентство, посилаючись на джерело в промисловості, яке підтвердило серйозні збитки у порту Ізмаїл.

Також аналітики зазначають, що внаслідок зриву зернової угоди станом на 1 серпня експорт зерна з України знизився на 40% порівняно з червнем.

Атака росії на Ізмаїл свідчить про те, що кремль продовжує використовувати силу для відновлення морської експортної блокади України. Зазначається, що порт на Дунаї служив основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України завдяки членству Румунії в НАТО після того, як росія відновила блокаду чорноморських портів України в середині липня.

Після відмови продовжити зернову угоду, що позбавляла українські порти блокади, терористична росія безперервно атакує інфраструктуру сільськогосподарських та портових об'єктів протягом більше двох тижнів.

У липні російські безпілотники завдали ударів по дунайських портах України, знищивши зерновий склад. Офіційні представники України стверджують, що москва здійснила удари по 26 портових спорудах, п'яти цивільних суднах і 180 000 тонн зерна протягом дев'яти днів страйків після розриву угоди.

В рамках продовольчого шантажу - росія заявляє, що буде розглядати кораблі, що прямують до українських морських портів, як потенційні військові цілі.