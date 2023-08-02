Шмигаль назвав кількість коштів, яка йде на війну проти росії за рік

03 серпня 2023, 16:01

Війна з росією обходиться Україні у приблизно 2 трлн грн на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції послів України.

«Фактично підтримка ЗСУ та війна коштує Україні близько 2 трлн грн. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу. У мирний час дохідна частина бюджету сягала 1,3 трлн грн.», - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, держава утримується завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», – додав голова уряду.

У липні соцмережі сколихнула дискусія щодо доцільності виділення грошей на культуру, якщо їх можна перенаправити на оборону. У першому півріччі 2023 року на забезпечення ЗСУ пішло 48% видатків загального фонду держбюджету.