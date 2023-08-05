Один блок АЕС на 1000 МВт повернувся в експлуатацію раніше запланованого терміну

05 серпня 2023, 16:24

В Міністерстві енергетики заявили, що один із атомних блоків АЕС повернувся в експлуатацію раніше запланованого терміну, і додав до енергосистеми додаткових 1000 МВт потужності. Ця інформація була опублікована 5 серпня.

«Сьогодні на 15 днів раніше запланованого терміну вийшов з ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС. Він додав в енергосистему 1000 додаткових МВт потужності», – повідомили в Міненерго.

Міністерство також зазначило, що наразі генерація електроенергії в країні вистачає для задоволення потреб споживачів. Проте через нові обстріли на Донеччині понад 22 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Попередні обстріли також призвели до знеструмлення частини споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях.

За останню добу енергетики зуміли відновити електропостачання для понад 26 тисяч споживачів, з них найбільша кількість – в Донецькій області.

Однак також були випадки технічних аварій, які призвели до нещасних випадків з електрикою, зокрема у Дніпропетровській та Одеській областях.

На Дніпропетровщині під час несанкціонованих земляних робіт екскаватор ковшем зачепив лінію електропередачі, що призвело до смертельного ураження водія струмом.

В Одеській області під час ремонтних робіт двоє чоловіків були вражені електричним струмом через неправильне наближення до струмопровідних частин лінії електропередачі. З опіками постраждалих доставили до лікарні.