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Суспільна думка
Економіка
06 серпня 2023, 13:36

Окупанти продовжують вивозити награбоване зерно з ТОТ через Крим

Центр національного спротиву (ЦНС) повідомив, що російські окупанти здійснюють вивезення награбованого зерна через Маріуполь і порти Криму, яке було вкрадене на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей.

За словами ЦНС, - цей грабіж відбувається через використання портової інфраструктури Криму з метою вивезення українського зерна на африканські ринки.

«Окупанти використовують портову інфраструктуру Криму для вивезення награбованого зерна з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя. Імовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки», - зазначається в повідомленні ЦНС.

Крім того, ЦНС вказує на використання Маріуполя в цьому процесі. Зокрема, фури з зерном курсують через цей регіон і прямують у напрямку Новоазовська і Ростова-на-Дону, що також свідчить про вивезення зібраного нелегально зерна.

Зерно на ТОТ скупляється за безцінь та й лише для того, аби імітувати картинку ринкових відносин. Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, які в рази нижче ринкових.

ЦНС дякує цивільному населенню за спротив окупантам та інформування Сил оборони щодо розміщення та пересування ворога.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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