Названа причина вибуху в порту Туреччини: пошкоджено 13 споруд

07 серпня 2023, 17:54

В результаті потужного вибуху, що стався на елеваторі в порту Коджаелі в Туреччині, було поранено не менше ніж 13 осіб, з них двоє перебувають у важкому стані. Глава Управління ґрунтових продуктів Ахмет Гюльдал докладно розповів про подію в ефірі телеканалу A Нaber, 7 серпня.

"Під час детонації зернового пилу сталося вибух. В результаті 13 людей отримали поранення, одного з них довелося витягти з-під завалів", - повідомив він.

Також стало відомо, що із 16 елеваторів у місцевому порту пошкоджені 13. Наразі продовжується розгрузка зерна з цих пошкоджених споруд.

На місці інциденту продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Важливо відзначити, що немає жодних підтверджених відомостей про присутність людей під уламками.

Нагадаємо, що подія сталася в порту Коджаелі відбувся потужний вибух під час завантаження судна з зерном. Густий дим видно було з різних районів міста. Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про плани з переробки зерна з російської федерації в своїй країні, з подальшим експортом продукції до Африки через коридор Чорного моря.