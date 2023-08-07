Українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна

08 серпня 2023, 15:45

Українські аграрії вже зібрали вражаючий об’єм зернових, досягнувши майже 16,6 мільйонів тонн. Про це було зазначено під час засідання уряду, на якому виступив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українські аграрії вже нарахували понад 16,6 мільйонів тонн зібраного зерна, і особливо вражає великий внесок Миколаївської та Одеської областей в цей показник. Статистика підтверджує, що ми зможемо якісно забезпечити не лише внутрішні потреби України у продовольстві, а й реалізувати зерно на зовнішніх ринках", - зауважив глава уряду.

Додатково, Прем'єр-міністр наголосив на важливій ролі, яку відіграє Україна в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки. Партнерська підтримка та розвиток інфраструктури є важливими аспектами для забезпечення ефективного руху зерна на ринки світу.

❗ Відзначимо, що ситуація у зерновій галузі вимагає уважного відношення та пошуку нових шляхів транспортування, особливо після терористичних дій росії, яка одноосібно вийшла зі зернової ініціативи.

Обстріли портової інфраструктури на півдні також створюють додаткові виклики, які потребують швидких та дієвих рішень на всіх рівнях владних структур.

Як повідомляє Уряд:

✅16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю намолотили аграрії всіх областей України. Збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на початок серпня проведено на площі 3782 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, зокрема:

пшениці обмолочено 2698 тис. га (врожайність – 46,4 ц/га), намолочено 12513 тис. тонн;

ячменю обмолочено 939 тис. га (врожайність – 40 ц/га), намолочено 3755 тис. тонн;

гороху обмолочено 125,3 тис. га (врожайність – 24,5 ц/га), намолочено 306,4 тис. тонн.

Лідерами зі збору зернових культур залишаються сільгосптоваровиробники Миколаївщини, вони обмолотили 82% площ, найбільший намолот на Одещині – понад 2 млн тонн.

✅ Аграрії 9 областей закінчили збирання гороху.

✅ Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини приступили до збирання гречки.

✅ Продовжується збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 1182,3 тис. га, намолочено 3319,8 тис. тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га.