Сервіс OnlyFans сплатив до державного бюджету України майже мільйон долларів

11 серпня 2023, 20:48

Сервіс OnlyFans, штаб-квартира якого розташована у Великобританії, упродовж 2023 року здійснив платежі на суму 928 тисяч доларів до державного бюджету України. Проте, за розміром "податку на Google" лідерство втримує компанія Google. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, "загалом за результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особами-нерезидентами, які є платниками податку, було задекларовано 13,0 млн євро та 39,4 млн доларів США, або 1,9 млрд гривень. Це числа збігаються з результатами І кварталу цього ж року." Серед компаній, що внесли найбільші суми, були GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE COMMERCE LIMITED, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, VALVE CORPORATION, EBAY MARKETPLACES GMBH, FENIX INTERNATIONAL LIMITED.

За загальними даними, в Україні зареєстровано 94 платників-нерезидентів, які зобов'язані сплачувати "податок на Google". Протягом 2023 року вони внесли до державного бюджету понад 5,75 млрд гривень. Слід зазначити, що в попередньому році сервіс OnlyFans заплатив до бюджету 305 тисяч доларів, що становило суму за перші п'ять місяців дії законодавства.