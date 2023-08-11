США ввели нові санкції проти чотирьох російських олігархів та РСПП

11 серпня 2023, 21:11

Сполучені Штати прийняли рішення про введення санкцій проти російських олігархів, які є власниками Альфа Банку. Ці обмежувальні заходи стосуються осіб Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмічова. Про це було оголошено прес-службою Міністерства фінансів США.

"Намагаючись підкреслити серйозність наших зобов'язань перед Україною, ми застосовуємо санкції проти впливових російських бізнесменів. Це є частиною нашої стратегії долати ситуацію на Сході Європи", - зазначив Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів.

В рамках цих санкцій передбачається заморожування майна чотирьох олігархів на території США або тих, що під контролем громадян цієї країни. Крім того, будь-які компанії, належні їм, також підлягають блокуванню. Громадянам та організаціям США заборонено укладати будь-які угоди з цими особами.

Також до списку санкцій додали російський союз промисловців і підприємців (РСПП), організацію, яка підтримує технологічний розвиток росії та імпортозаміщення. Раніше санкції стосувалися окремих компаній і підприємців, що брали участь у РСПП, але не самої організації.

Нагадаємо, що Альфа Банк - це найбільший приватний банк на росії, який має значний обсяг активів та велику клієнтську базу. Цей банк відіграє важливу роль у фінансовій системі країни та має вплив на різні сфери економіки.