Міністр фінансів Німеччини приїхав до Києва

14 серпня 2023, 16:22

Вперше за період активних бойових дій в Україну завітав міністр фінансів Німеччини, Крістіан Лінднер. Інформацію про це оголосили в офіційному твіттер-акаунті Міністерства фінансів Німеччини.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - відзначив міністр під час свого перебування в Києві.

Зазначено, що під час цього важливого візиту міністр має намір обговорити можливу допомогу Україні.

"Ми прагнемо з'ясувати, як саме Федеральне міністерство фінансів може надати підтримку Україні", - наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК "Patriot", які були включені до нового пакету військової допомоги. Крім цього, українська армія отримає: 10 гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності "Bandvagn 206", 6 525 снарядів калібру 155 мм, матеріали для розмінування, 5 машин прикордонної охорони, 4 розвідувальні дрони "V6X8", 1 напівпричіп, дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6, 100 кулеметів "MG5", 40 тисяч аптечок. Крім того, зі складів Бундесверу буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів.